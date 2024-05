La scuola di Dugin che prepara i giovani a portare avanti una Russia pronta a distruggere Kyiv

Il putinismo può sopravvivere a Vladimir Putin, il sistema è radicato, è entrato sottopelle in tutti gli apparati della società e l’idea di una Russia in guerra con l’occidente e pronta a fare male a chi non vuole più condividere un cammino comune non ha la durata biologica né politica del presidente russo. Non soltanto il capo del Cremlino ha alimentato e arricchito la sua cerchia di fedelissimi, ma ha dato importanza alla crescita di nuove generazioni altrettanto fedeli. La sua idea è di reprimere il dissenso mangiando le menti dei giovani russi, ma il risultato è di allevare una classe dirigente cieca, famelica di rivendicazioni storiche, di miti che dimostrino che Mosca deve sottomettere l’area che ritiene di sua pertinenza. Nelle università russe, racconta il sito di Novaya Gazeta, sono stati istituiti dei centri studi, delle istituzioni dentro le istituzioni gestite da personaggi che sanno fare qualcosa che i professori, anche i più zelanti, non sarebbero in grado di fare: propaganda. Dentro all’Università statale di scienze umane (Rggu) è sorta la Scuola politica superiore Ivan Ilyin, guidata da Alexander Dugin, filosofo, politologo, cantore delle dottrine eurasiatiche e della Russia come Roma eterna e grande sostenitore dell’invasione dell’Ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE