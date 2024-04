Altro che “viva Palestina”. Alla Biennale si dovrebbe gridare “viva Atena”

“Stranieri ovunque”, recita il titolo della Biennale della diversity voluta dal “curatore queer”, il brasiliano Adriano Pedrosa. E straniera in patria è sicuramente l’artista iraniana Atena Farghadani, arrestata il 13 aprile con l’accusa di “blasfemia”, “disturbo dell’ordine pubblico” e “propaganda contro la Repubblica islamica”. Non è la prima volta che viene portata nel carcere di Evin. Farghadani è stata accusata di “relazioni sessuali illegittime” per aver stretto la mano al suo avvocato. Gli ayatollah fecero seguire anche la visita ginecologica per verificare la verginità di Atena, le cui vignette hanno irriso la Guida suprema in persona Khamenei.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE