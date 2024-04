Draghi a Bruxelles? Prima le elezioni, poi l'agenda e la squadra, dice Charles Michel

Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo, che non si è sbilanciato sull'ipotesi dell'ex presidente della Bce a capo della prossima Commissione

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Sull'ipotesi di una candidatura di Mario Draghi per la prossima Commissione, Michel ha risposto cosi a margine dell'incontro di oltre un'ora con la premier Giorgia Meloni: "Le europee sono un momento democratico importante, tutti gli elettori faranno la loro scelta, poi in base ai risultati potremo andare a cercare quello che sarà l'orientamento del consiglio europeo e dovremo concordare su un'agenda per gli sviluppi futuri e per proporre un team in tal senso", ha concluso Michel.