Arriva il Deal sulla competitività, ma senza debito europeo non funziona

Bruxelles. Dal “New European Green deal” al “New European Competitiveness deal”. Questo è l’obiettivo che dovrebbero darsi i leader dell’Unione europea, secondo la bozza di conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 aprile: le politiche pubbliche europee dovrebbero servire a “rafforzare la base economica, manifatturiera, industriale e tecnologica dell’Europa”. Insieme alla difesa e ai valori democratici, la competitività sarà anche al cuore dell’agenda strategica che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sta negoziando e che i leader adotteranno in giugno, fissando le priorità per i prossimi cinque anni. Ed è un cuore molto italiano. Enrico Letta presenterà al Consiglio europeo il suo rapporto sul futuro del mercato interno. In attesa di un altro rapporto di un altro ex premier italiano: Mario Draghi dovrebbe consegnare i risultati del suo rapporto sul futuro della competitività europea entro fine giugno. “La questione competitività sarà molto in alto nell’agenda dell’Ue”, conferma al Foglio una fonte: i contributi di Letta e Draghi “forniranno input al lavoro delle istituzioni”. Il più temuto in alcune capitali è il rapporto di Draghi, perché metterà il dito su una questione politicamente tabù per i paesi come Germania e Paesi Bassi: il debito europeo. Come fare altrimenti per finanziare la competitività dell’Ue?

