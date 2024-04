La guerra civile in Myanmar potrebbe essere a una svolta. La battaglia di Myawaddy

Si tratta di una delle più umilianti sconfitte per il regime di Min Aung Hlaing. La città è ormai controllata al 90 per cento dalla resistenza

Bangkok. Il ponte sul fiume Moei, tra la città thailandese di Mae Sot e quella birmana di Myawaddy, più che unire, divide. Segna una separazione. Per passare da una riva all’altra spesso si passa sotto il ponte, guadando il fiume. In quel punto, soprattutto in questo periodo, sul finire della stagione secca – una stagione che quest’anno è rovente – è poco più di un rigagnolo. Ad attraversare il fiume tra i rifiuti erano i migranti clandestini che cercavano lavoro nelle fabbriche del sudore thai, oppure gli attivisti che fuggivano dalla polizia segreta e dai soldati di Tatmadaw, le Forze armate birmane.