Gaza spiegata ai pacifinti. Undici risposte “for dummies” 

Quanto è grande Israele? Nella percezione di molti studenti e docenti (non di geografia!) Israele è un paese grande almeno quanto l’Italia. In realtà si tratta di uno Stato molto piccolo: all’incirca della stessa ampiezza del Piemonte (circa 22 mila kmq) e, per il 60 per cento del suo territorio, occupato da aree desertiche. I Territori palestinesi hanno la medesima ampiezza della Città metropolitana di Torino (6.210 kmq, dei quali la parte più ampia è quella cisgiordana). Nonostante ciò, immaginando di trovarsi di fronte a un’area paragonabile all’Italia, se non più ampia, coloro i quali propongono il boicottaggio degli accordi con gli atenei israeliani affermano che Israele stia effettuando uno “scolasticidio” e abbia raso al suolo ben 14 università nella Striscia di Gaza. Il che rasenta l’assurdo, anche soltanto pensando al fatto che, in soli 365 kmq (l’area della Striscia), possano esistere ben 14 università. Come se esistesse un’università ogni 26 chilometri quadrati.

