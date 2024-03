Perché Erdogan tiene tanto alle elezioni locali

Istanbul. Il voto per il rinnovo delle municipalità di tutte le 81 province della Turchia è l’equivalente delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. L'esito non avrà un impatto diretto sul governo del presidente Erdoğan, ma indipendentemente da chi sarà il vincitore, potrebbe determinare la traiettoria politica dell’intero paese, compreso il futuro dell’Akp al potere, quello del presidente e il destino dell’opposizione. Il candidato dell'Akp, Murat Kurum, ex ministro dell’Ambiente, è privo di carisma, Erdoğan lo ha scelto solo per la sua fedeltà, non vuole che un sindaco politicamente forte e carismatico possa mettere in ombra la sua leadership. Per questo lo stesso presidente è attivamente coinvolto nella campagna per Istanbul anche se con tono molto più calmo rispetto alle precedenti tornate elettorali, attenuando la sua retorica populista, solitamente polarizzante, per evitare di trasformare le elezioni locali in un referendum o in un voto di fiducia sul presidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE