Serve essere garantisti anche con Assange

I giudici dell’Alta corte di Londra hanno rinviato al 20 maggio il verdetto sull’estradizione di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, accusato dagli Stati Uniti di aver violato il National Espionage Act, la legge nazionale sullo spionaggio, e di aver diffuso documenti segreti mettendo a rischio la vita di un gran numero di persone. Su Assange, negli Stati Uniti, pendono diciotto capi di imputazione, la condanna può arrivare a 175 anni di carcere, ma attualmente è detenuto in un carcere di massima sicurezza a Belmarsh, in Gran Bretagna. Le autorità britanniche lo arrestarono nel 2019, in quel periodo Assange si trovava nell’ambasciata dell’Ecuador, dove aveva goduto per sette anni dell’immunità diplomatica.

