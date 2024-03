A Mosca c'è stato un attentato in una sala concerti

Almeno quattro uomini armati sono entrati nella Crocus City Hall, una sala concerti in cui si sarebbero dovuti esibire i Piknik, un gruppo rock russo fondato alla fine degli anni Settanta. Tra la seconda e la terza campanella che annunciava l’inizio dello spettacolo, gli uomini hanno iniziato a sparare, si muovevano come un commando organizzato ed esperto, erano in mimetica e armati di pistole, mitragliatrici, ordigni. Gli spari iniziali hanno causato la morte di una decina persone, poi sono iniziate le fiamme che con rapidità hanno avvolto l’edificio enorme alle porte di Mosca, una sala concerti molto conosciuta e frequentata che ieri sera aveva raggiunto il 70 per cento della sua capienza di 9.500 posti. Gli spettatori sono scappati, alcuni al piano di sotto, altri verso i piani superiori e le prime immagini dell’edificio avvolto dalle fiamme, con il tetto pronto a crollare, mostravano persone disperate che chiedevano aiuto.

