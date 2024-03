Geert Wilders non sarà premier. Si lamenta, ma è una buona notizia per l'Ue

L'ipotesi è quella diun governo tecnico, con un programma minimo incentrato su temi come l’immigrazione e le finanze pubbliche. Sarebbe una novità nei Paesi bassi ma compatibile con un sistema in cui il Parlamento è molto forte

Geert Wilders, il leader islamofobo di estrema destra che ha vinto le elezioni legislative nei Paesi Bassi a novembre, non sarà primo ministro. Lo ha annunciato lui stesso mercoledì, con un post su X per presentarsi come vittima di un complotto, dopo una riunione tra i leader dei quattro partiti che da quattro mesi stanno negoziando per formare una maggioranza all’Aia. Oltre a Wilders, ci sono i liberali conservatori di Dilan Yesilgoz, il Nuovo Contratto Sociale di Pieter Omtzigt e il Movimento civico contadino di Caroline van der Plas. L’obiettivo è un governo di destra. Lo “scout” Kim Putters, che sta conducendo le trattative, ha detto che i quattro sono pronti a fare il “prossimo passo”.