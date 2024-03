Parigi si fa centro della strategia militare europea, anche con l'IA

Parigi. Il prossimo luglio, la Francia lancerà una nuova agenzia per sviluppare l’intelligenza artificiale nel settore della difesa: si chiamerà Amiad (Agence ministérielle de l’intelligence artificielle de défense), avrà una dotazione di 300 milioni di euro, e sarà diretta da Bertrand Rondepierre, ex manager di DeepMind, il laboratorio di IA di Google. L’annuncio è stato fatto ieri a Les Echos dal ministro della Difesa francese, Sébastien Lecornu, secondo cui la Francia e le sue forze armate “devono lottare” per mantenere il proprio rango e essere pronte agli stravolgimenti epocali prodotti dall’IA nel modo di combattere le guerre. “O ci aggiorniamo, o saremo tagliati fuori. E’ in questo contesto che dal 2017 in avanti è stata fatto un lavoro senza precedenti sull’intelligenza artificiale, con una forte accelerazione nell’ultimo anno e utilizzando come paragone e modello quanto fatto con l’atomo negli anni Sessanta”, ha dichiarato a Les Echos Lecornu, che ha presentato ieri il nuovo organismo davanti agli studenti dell’École Polytechnique, i quali avranno un ruolo importante nell’Amiad. Un centro di ricerca sarà infatti creato a Palaiseau, il campus di 160 ettari dove ha sede l’Ecole Polytechnique, mentre un altro centro tecnico sarà situato a Bruz, vicino a Rennes, sul sito specializzato nel controllo delle informazioni e nella cybersicurezza della Direction Générale de l’Armement (Dga), la divisione del ministero che ha come missione quella di preparare il futuro dei sistemi di difesa, equipaggiare le forze armate e promuovere le esportazioni dell’industria della difesa francese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE