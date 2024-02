Bruxelles. Il premier olandese uscente, Mark Rutte, è a un passo dal diventare il nuovo segretario generale della Nato, dopo aver ottenuto un sostegno convinto da parte degli Stati Uniti. “Il presidente Biden sostiene fermamente la candidatura del premier Rutte”, ha detto giovedì un funzionario americano: “Ha una profonda comprensione dell’importanza dell’Alleanza, è un leader e un comunicatore naturale, e la sua leadership sarebbe utile all’Alleanza in questo momento critico”. Il momento è fatto dalla guerra in Ucraina, dalle minacce della Russia contro l’Europa, dal rischio di un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Rutte è primo ministro per gli affari correnti, dopo le dimissioni dello scorso anno e la vittoria del leader di estrema destra Geert Wilders nelle elezioni di novembre. Liberale conservatore, soprannominato Teflon, ha attraversato ogni tipo di avversità politica nei Paesi Bassi, governando con quasi tutti, dall’appoggio esterno di Wilders alla grande coalizione con i laburisti. Salito al potere all’Aia nel 2010, è uno dei politici più rispettati, scaltri e sperimentati in Europa. Ha sostenuto con forza l’Ucraina, approvando pacchetti di aiuti militari per 4,5 miliardi di euro (il quinto posto al mondo in valore assoluto) e lanciando la coalizione degli F-16. Dentro la Nato ha fatto il suo dovere: nel 2024 la spesa per la difesa dei Paesi Bassi dovrebbe aggirarsi attorno al 2 per cento del pil. Quando Trump era alla Casa Bianca, ha osato interromperlo e contraddirlo in pubblico sui dazi (“no”, una guerra commerciale “non è positiva”), ma ha mantenuto buoni rapporti. All’ultima Conferenza sulla sicurezza di Monaco ha invitato gli europei a smettere di “lamentarci e piagnucolare su Trump” e concentrarsi sull’Ucraina.

