L'elezione vuota della Bielorussia. Fermare Lukashenka avrebbe cambiato molte cose

Si ripensa alle elezioni del 2020. Quanto sarebbe stata diversa la storia se Lukashenka non fosse rimasto impunito? Sarebbe stato molto diverso anche per Kyiv

Domani, domenica 25 febbraio, si vota in Bielorussia. Nessuno si domanda quale sarà il risultato di queste elezioni parlamentari, ma il ricordo va a quattro anni fa, quando i bielorussi andarono a votare per cambiare presidente e non fu loro permesso. Il dittatore Aljaksandr Lukashenka non aveva alcuna intenzione di andarsene, fece distruggere tutte le schede elettorali e si proclamò vincitore con l’80 per cento dei voti. I bielorussi che volevano cambiarlo davvero il presidente reagirono manifestando. Il dittatore, che non aveva alcuna intenzione di lasciare il potere accumulato dal 1994, reagì malmenando i manifestanti e arrestandoli.