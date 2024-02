L'equipaggio della Rubymar costretta a lasciare la nave dopo un attacco houthi

Per la prima volta dal 7 ottobre, l’equipaggio di un mercantile in transito nel Golfo di Aden ha dovuto abbandonare la nave, colpita da un missile lanciato dagli houthi. Il Rubymar, questo è il nome del cargo, batte bandiera del Belize ma risulta di proprietà britannica. Era salpato da Ras al Khair, in Arabia Saudita, ed era diretto al porto di Varna, in Bulgaria. Secondo il Comando centrale degli Stati Uniti, l’attacco è avvenuto domenica sera e l’equipaggio è stato tratto in salvo da un’altra nave mercantile che era giunta sul posto per prestare soccorso insieme a un’unità militare americana.

