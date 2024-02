Pistorius in armi. Così gestisce il riarmo della Germania

Quando fu nominato un anno fa, erano in pochi a Berlino a sapere bene chi fosse: Pistorius chi? La sua strada era cominciata in Bassa Sassonia e lì si era fermata: ministro degli Interni del Land. Carriera di tutto rispetto, ma regionale. Niente a che fare con il centro di potere vorticoso e bulimico della capitale. Adesso invece il ministro della Difesa Boris Pistorius, del Partito socialdemocratico del cancelliere Olaf Scholz, è la star del governo semaforo fra Spd, verdi e liberali e di gran lunga il ministro più popolare di tutti, per non parlare di Scholz. Da Hannover, 500.000 abitanti, a Berlino, quasi quattro milioni, il passo è lungo e non solo geograficamente, ma il nuovo ministro si è adattato subito. Adesso è lui l’uomo che gestisce nella pratica la “Zeitenwende”, la svolta epocale annunciata dal cancelliere nel suo famoso discorso al Bundestag il 27 febbraio 2022, tre giorni dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina, in cui annunciava un fondo speciale, oltre lo stanziamento regolare per la Difesa, di 100 miliardi di euro supplementari per l’ammodernamento della Bundeswehr, ridotta allo stento dopo anni di tagli e assottigliamento degli effettivi, e un aumento ad almeno il 2 per cento del pil per il bilancio della Difesa.

