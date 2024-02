L'antisemita Dieudonné ci riprova

Dieudonné M’Bala M’Bala, il comico antisemita francese, pluricondannato per discriminazione razziale e noto per aver detto che le camere a gas non sono mai esistite, si riaffaccia sulla scena politica. Secondo quanto rivelato da Chez Pol, la rubrica di informazioni confidenziali di Libération, Dieudonné è pronto a candidarsi alle elezioni europee accanto al cantante cospirazionista Francis Lalanne, che nel 2019 aveva raccolto lo 0,53 per cento dei voti con la lista Alliance Jeune, un’Opa fallita sul movimento di protesta dei gilet gialli. La loro lista si chiamerà Unione della resistenza e verrà lanciata domenica prossima a Parigi. “Imporre l’intelligenza collettiva del cuore alle élite corrotte che hanno dichiarato una guerra sempre più violenta ai popoli europei, a scapito della sovranità della Francia”, è il programma del duo. La lista è sostenuta anche da Christian Cotten, autoproclamatosi “psicosociologo” e volto noto della galassia complottista francese (difende la teoria secondo cui gli attentati di New York e Washington dell’11 settembre 2001 e di Madrid del 2004 sarebbero stati opera dei “sionisti”).

