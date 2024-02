Ecco come Israele ha liberato due ostaggi a Rafah. Gli impatti sul negoziato

Tel Aviv. La finestra per la riuscita dell’operazione era strettissima. Da tempo l’esercito israeliano preparava l’azione di salvataggio. E il primo ministro Benjamin Netanyahu l’aveva approvata già diversi giorni fa. Nella notte tra domenica e lunedì, precisamente all’1.49, gli agenti dello Shin Bet e le forze speciali dell’unità d’élite antiterrorismo della polizia Yamam si sono avvicinati a un edificio residenziale nel cuore di Rafah. Le informazioni in tempo reale dell’intelligence avevano confermato la presenza, in un appartamento al secondo piano, di due ostaggi, Fernando Simon Marman (61 anni compiuti in cattività) e Louis Har (70). Tre terroristi, ha dettagliato il portavoce militare di Tsahal, Daniel Hagari, in un briefing poco dopo l’alba, li sorvegliavano sul posto. Altri erano sparsi nell’edificio e in quelli intorno. I soldati israeliani hanno sfondato la porta dell’appartamento con gli esplosivi e in pochi istanti hanno ucciso i tre di guardia. Entro un minuto dal salvataggio, l’Aeronautica israeliana ha coperto l’operazione con massicci attacchi aerei dal cielo sulla zona.

