Alexander Stubb è il nuovo presidente della Finlandia

L'ex primo ministro ha battuto il candidato dei Verdi Pekka Olavi Haavisto. Conservatore ma progressista su molti temi, la sua vittoria è una buona notizia per l'Ue

Alexander Stubb è stato eletto nuovo presidente della FInlandia, dopo aver battuto di misura il candidato dei Verdi, Pekka Olavi Haavisto, nel ballottaggio di ieri. Con l'81 per cento delle schede contate, Stubb ha ottenuto il 52,4 per cento dei voti contro il 47,6 per cento di Haavisto. Stubb è un conservatore, appartiene al Partito della Coalizione Nazionale attualmente al governo, ma è progressista su molti temi e soprattutto molto europeo ed europeista. Sicuramente per la carriera.

E' stato parlamentare europeo, primo ministro, ministro delle Finanze, ministro degli Esteri, vicepresidente della Bei. Per lui è un ritorno alla politica di primo piano, dopo una pausa come direttore della Scuola di governance transnazionale dell'Istituto Universitario Europeo. Stubb ha sostenuto l'adesione alla Nato e promosso una politica risolutamente pro Ucraina. La sua vittoria sarà di conforto all'Ue in un anno elettorale caratterizzato dal ritorno del populismo e dalla minaccia delle destre sovranista ed estrema.