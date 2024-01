La nuova miccia di Evergrande

Dopo il fallimento dell’ennesimo piano di ristrutturazione del gigantesco debito – 330 miliardi di dollari – il tribunale di Hong Kong ha chiesto la liquidazione di Evergrande. “È ora che la Corte dica basta”, ha affermato il giudice Linda Chan nel suo verdetto. “Decisione molto deplorevole”, ha replicato il direttore esecutivo del colosso immobiliare diventato il simbolo del lato debole di una Cina in fase di rallentamento economico. Solo la chiusura del suo sistema finanziario fa sì che il crac di Evergrande – che è di enormi proporzioni, come si intuisce dal fatto che sono stati nominati gli stessi liquidatori di Lehman Brothers (Alvarez&Marsal) – non generi un effetto contagio sui mercati internazionali. Ma l’esito di questa crisi, che fino all’ultimo le autorità di Pechino hanno cercato di scongiurare, rischia di aggravare il pessimismo tra gli investitori internazionali nei confronti del Dragone a causa dell’intervento statale nel settore privato.

