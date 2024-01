Chi sono i collaboratori di Scholz che gli dicono: mai mostrarsi offesi

Berlino. A dicembre c’era stato un grande allarme tra gli speechwriter del cancelliere tedesco, Olaf Scholz: nessuno era disponibile, erano tutti malati, chi avrebbe scritto il discorso di fine anno? Si temeva che dovesse scriverselo da solo Scholz, che era soprannominato Scholz-o-mat dai suoi stessi compagni di partito, l’Spd, per via della sua oratoria monotona. Poi non si sa come sia andata a finire, i giornali tedeschi hanno insistito molto sul fuggi fuggi attorno al cancelliere impopolare, ma anche sul suo continuare a essere, almeno pubblicamente, tranquillo, quasi che del chiacchiericcio da fine di governo non se ne preoccupasse. O forse semplicemente il cancelliere degli speechwriter può fare a meno, a differenza di altri collaboratori e consiglieri. Chi sono gli insostituibili?

