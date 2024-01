Follie scozzesi. Una legge per processare i genitori contrari al cambio di sesso dei figli

In Scozia è polemica per la proposta di legge sul divieto delle “terapie di conversione”. Il tentativo è quello di trasformare tutte le mamme e i papà dubbiosi in “omofobi e conservatori”

Nicola Sturgeon, primo ministro scozzese per un decennio, era già caduta su una semplice questione di biologia da scuola elementare. “Esistono i maschi e le femmine”? Niente male per la prima donna leader scozzese che aveva presentato il suo paese come “un posto femminista in cui vivere”. Ma Sturgeon aveva sostenuto una politica che riduceva la femminilità a un “sentimento”. E le è costato caro. Un atto legislativo approvato dal Parlamento scozzese, poi impugnato da Londra, consentiva a chiunque di cambiare genere sessuale in base alla propria volontà personale, senza alcuna diagnosi medica e in pochissimo tempo. “Le donne trans sono donne!”, aveva proclamato Sturgeon. Avevamo finalmente eliminato gli sciocchi vincoli della biologia. Quanto eravamo progressisti!