L'ipocrisia europeista della Germania su aiuti di stato e transizione

La Commissione europea ha autorizzato sussidi in favore del produttore svedese di batterie Nothvolt in modo che il progetto di una gigafactory nel land dello Schleswig-Holstein non si sposti negli Stati Uniti. Il via libera ha riportato sul tavolo la questione legata alla necessità di un fondo comune europeo

La Commissione europea ha autorizzato la Germania a erogare sussidi del valore di 902 milioni di euro, di cui 700 milioni per sovvenzioni e 202 per garanzie, a favore del produttore svedese di batterie Northvolt, per impedire l’abbandono del progetto di costruzione di una gigafactory nel land dello Schleswig-Holstein. Gli svedesi avevano minacciato di abbandonare il progetto e concentrarsi su aperture negli Stati Uniti, allettati dai sussidi dell’Inflation Reduction Act dell’amministrazione Biden, che minaccia di drenare aziende dall’Europa. Per scongiurare l’eventualità, e nell’impossibilità di creare un fondo comunitario per replicare lo schema di sussidi, la Commissione Ue ha lanciato lo scorso anno il “quadro temporaneo di crisi e transizione”, che dovrebbe scadere a fine 2025 e prevede, tra le altre cose, che gli stati Ue possano eguagliare i sussidi promessi dagli americani, per favorire l’insediamento su suolo europeo.