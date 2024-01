Il trans va forte all'Onu e all'Oms, dove la natura è trattata come malattia

Fino a non molto tempo fa, per una donna che ambiva ad accedere al sancta sanctorum del potere maschile, bastava qualche accessorio a garanzia: giacca da uomo, scarpe basse, una cartella al posto della borsetta. Oggi si va più dritti al punto, e a Munroe Bergdorf il punto non manca. Il super-accessorio penzola tra le sue gambe, souvenir del suo essere nato maschio nell’Essex da padre giamaicano e madre inglese l’11 settembre 1987, per adattare in seguito il resto del suo corpo a un femminile ipersex e pornografizzato. Insomma, Munroe Bergdorf è trans: tutto bene, affari suoi. Se non fosse che a rappresentare le cittadine del Regno Unito come ambasciatrice presso le Nazioni Unite tra oltre 33 milioni di britanniche sia stata scelta proprio lei. Anzi lui – altro che misgendering! – tengono il punto le 17 associazioni femministe, da Women’s Declaration International a Women’s Right Network, che su questa storia stanno facendo la rivoluzione e in una lettera dal titolo “Questo maschio non ci rappresenta” esprimono “sgomento e delusione” e invitano UN Women Uk a cambiare rotta.

