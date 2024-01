Chi è Sheikh Hasina, che ha (ri)vinto le elezioni in Bangladesh

Plebiscito per la figlia maggiore del leader fondatore del paese, che sarà premier per la quinta volta. Il paese, prima poverissimo, è quello in più rapida crescita della regione. Ma il successo economico è arrivato a scapito della democrazia e dei diritti umani. Più che un primo ministro, la signora sembra una sovrana con potere assoluto

“Sto facendo del mio meglio per assicurarmi che la democrazia in questo paese possa continuare”. Così parlò Sheikh Hasina, premier del Bangladesh per la quinta volta, eletta praticamente con un plebiscito: secondo la Commissione elettorale, difatti, il partito della Hasina avrebbe guadagnato 223 seggi sui 300 disponibili in Parlamento, mentre gli altri seggi disponibili sarebbero andati di fatto tutti a partiti alleati del partito di Hasina, la Awami League.