Per realizzare la pace a Gaza bisogna stanare chi l'ha violata

A proposito di Gaza nessuno parla di giustizia. Si parla di vendetta, occhio per occhio. Si parla di crimini di guerra israeliani e altre follie. Si parla a vanvera di resistenza, di liberazione, a proposito dei boia, dei carnefici, ci si accanisce in qualche caso con gli offesi, che sarebbero i nuovi nazisti perché non accettano di essere massacrati in quanto ebrei da terroristi e predoni islamisti, e si compiangono giustamente le vittime di Hamas nella Striscia di terra bombardata e invasa alla caccia dei criminali (i civili e i bambini). Ma non di giustizia. Non di convivenza giusta basata sul reciproco riconoscimento. No, non è questo il senso di from the river to the sea, dal Giordano al mare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE