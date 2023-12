Perché la nave Vulcano si è fermata in Egitto. La rotta umanitaria per Gaza

Così al Arish è diventato l'hub internazionale degli aiuti per Gaza e per lo smistamento dei pazienti sulle due navi, quella italiana e quella francese. La Difesa italiana manda la squadra di ricognizione per l’ospedale da campo a Gaza, ma il sud della Striscia ora è nel caos

Neanche un mese fa il ministro della Difesa, Guido Crosetto, aveva annunciato in conferenza stampa la partenza della nave della Marina militare Vulcano, predisposta per essere un “pronto soccorso galleggiante”, e diretta a Cipro per poi essere operativa nelle acque antistanti la Striscia di Gaza. Domenica scorsa, però, il Vulcano ha attraccato nel porto di al Arish, in Egitto, a una quarantina di chilometri a ovest dal valico di Rafah. Secondo fonti della Difesa, il cambio di rotta della nave sarebbe stato dovuto a una misura di sicurezza e di cautela politica: il timore è che una delle due parti del conflitto possa sfruttare la presenza della nave militare italiana per aumentare la tensione. E così i marinai del Vulcano hanno cambiato rotta verso il porto di al Arish.