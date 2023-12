“Deamericanizzare” il Golfo. Il patto iraniano non spiace ai sauditi

Il progetto di “deamericanizzazione” del medio oriente, teorizzato dall’ayatollah iraniano Ali Khamenei, ha vissuto ieri un passaggio significativo, con la visita in grande stile di Vladimir Putin prima negli Emirati Arabi Uniti e subito dopo in Arabia Saudita. Oggi sarà la volta di un bilaterale a Mosca con il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Il presidente russo celebra così la neutralità garantita dalle monarchie sunnite sulla guerra in Ucraina. Una tacita condiscendenza che ora sembra sfociare in qualcosa di più, in un’intesa fra Mosca e Teheran per creare un’alleanza militare nel Golfo in funzione anti americana. Un’alleanza che non coinvolge direttamente Mosca, ma che dovrebbe tenere insieme Teheran e molti dei suoi storici nemici, dagli Emirati Arabi Uniti all’Arabia Saudita. Pur di evitare una nuova guerra regionale, Riad e Abu Dhabi valutano i vantaggi di una cooperazione militare con l’Iran.

