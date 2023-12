Per la Russia gli attivisti Lgbt sono un movimento estremista

Su richiesta del ministero della Giustizia, la Corte Suprema russa ha riconosciuto come estremista il “movimento sociale internazionale Lgbt”. La rilevanza della decisione sta tutta nella sua mancanza di significato. Primo punto: non esiste alcun “movimento sociale internazionale Lgbt” in Russia e come sempre più spesso accade nel mondo chiuso del putinismo, i nemici si inventano quando non ci sono. Le paure si creano quando non esistono. Si fabbricano ad arte e quasi viene da pensare che sia strano che la richiesta del ministero della Giustizia non fosse contro un “movimento sociale internazionale ucraino Lgbt”, sarebbe suonato più completo ai megafoni della propaganda della televisione di stato.

