Giorgia Meloni e l'unanimità europea

L’europarlamentare della Lega, Antonio Maria Rinaldi, ieri festeggiava perché il Parlamento europeo in una risoluzione sulla riforma dei trattati ha rigettato il principio della fine dell’unanimità. Non c’è da stupirsi: Rinaldi è un No euro che ha costruito la sua carriera politica sulla disinformazione anti europea. E’ vero che è stato bocciato un emendamento che chiedeva di cancellare l’unanimità per passare a un voto a maggioranza super qualificata (quattro quinti degli stati membri e almeno il 50 per cento della popolazione). Ma la risoluzione prevede il passaggio al voto a maggioranza qualificata in alcuni settori sensibili, come la procedura dell’articolo 7 per sanzionare i paesi che violano lo stato di diritto.

