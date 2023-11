La marcia “apolitica” di Crépol: la destra francese soffia sul fuoco

Crépol, un borgo di cinquecento abitanti a ottanta chilometri da Grenoble, una piccola chiesa, un bar-tabac e niente svaghi se non una sala comunale dove regolarmente si organizzano festicciole che riuniscono tutto il villaggio e alcuni abitanti dei comuni limitrofi. Come il “bal d’hiver”, il ballo d’inverno di sabato scorso, l’evento più atteso di novembre. Sono in 400, per lo più adolescenti, ragazzi e ragazze: i primi lenti, i primi baci, la prima “boum”, un’atmosfera da Il tempo delle mele. Alle 2 la serata volge al termine, i partecipanti stanno abbandonando la sala, quando un gruppo di almeno dieci individui vestiti in tuta e sneakers e armati di coltelli, sassi e spranghe fa improvvisamente irruzione e lancia un grido che fa raggelare il sangue: “On est là pour planter des blancs”, siamo qui per accoltellare dei bianchi. Non è stata una rissa per un bicchiere di troppo, non è stato un regolamento di conti quello di sabato alla salle des fêtes di Crépol, è stata una spedizione punitiva condotta da una compagnia di ventenni provenienti in gran parte dal quartiere multietnico della Monnaie, a Romans-sur-Isère, arrivati con la chiara intenzione di fare danni.

