La Corte suprema britannica boccia i ricollocamenti dei migranti in Ruanda

La Corte suprema britannica ha pronunciato un secco no, all’unanimità, sull’idea di mandare i richiedenti asilo che arrivano nel Regno Unito in Ruanda, paese che non offre sufficienti garanzie per chi fugge da guerre e torture. È “illegale”, secondo i giudici, che hanno così polverizzato una delle principali politiche del governo di Rishi Sunak, che ha fatto della lotta all’immigrazione e del blocco degli arrivi sulle coste britanniche una delle sue promesse centrali. Alla controversa proposta era particolarmente affezionata l’ex ministro dell’Interno, Suella Braverman, mandata via in seguito a una serie di uscite provocatorie e autrice di una lettera durissima nei confronti del premier in seguito a un rimpasto che ha visto il ritorno dell’ex premier David Cameron e di una serie di tensioni sconquassanti all’interno del partito conservatore. Ma la bocciatura è uno schiaffo anche per Sunak, che ha commentato sottolineando come la Corte abbia comunque confermato il principio secondo cui è legale inviare i richiedenti asilo in un paese terzo laddove vengano garantiti i requisiti di sicurezza. E ha promesso che ci sono altri piani per affrontare la questione dell’immigrazione illegale.

