Il rischio del populismo islamico che diventa terrore in Indonesia

La Densus 88, l'unità antiterrorismo indonesiana, “vigila con attenzione la situazione”. La questione palestinese è identitaria per la popolazione, ma per le frange islamiste si tratta di altro. Il caso Munarman

Ieri la polizia indonesiana ha annunciato che la sua unità antiterrorismo – una delle più addestrate e famose nel mondo – ha arrestato 59 persone, di cui 40 individui legati al gruppo terroristico Jamaah Ansharut Daulah (Jad), fedeli allo Stato islamico (Isis), e 19 alla rete Jemaah Islamiah (JI), che ha legami con al Qaida. Sono sospettati di aver pianificato azioni terroristiche per disturbare le elezioni presidenziali che si terranno a febbraio in Indonesia. Il portavoce della famigerata Densus 88, la task force antiterrorismo indonesiana, Aswin Siregar, ha spiegato ieri che “per loro, le elezioni fanno parte della democrazia, e la democrazia è immorale, qualcosa che vìola la legge islamica”. Per il paese musulmano più popoloso del mondo, l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso riapre le ferite di diversi attentati terroristici che ha subìto l’Indonesia, e che negli anni dopo l’11 settembre americano – e dopo gli attentati di Bali del 2002 rivendicati da Jemaah Islamiah, che uccisero 202 persone – costrinsero il paese a costruire un capillare sistema di sicurezza e antiterrorismo. Ma la guerra e la chiamata al Jihad di Hamas, alla vigilia delle elezioni, ha aumentato di molto il livello di allerta. La Densus 88 “vigila con attenzione la situazione”, ha detto il suo portavoce, e qualche giorno fa al Nikkei Benny Mamoto, esperto di terrorismo ed ex membro della Densus indonesiana, ha commentato: “I gruppi militanti guarderanno alla risposta dei paesi che ritengono vicini a Israele. Quando c’è una dichiarazione di sostegno, quelli diventano un obiettivo”.