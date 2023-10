La cupa nube su Pechino

Non solo la morte di Li Keqiang. La Cina è in una lenta involuzione

C’è una particolare cupezza che incombe in questo periodo sul Zhongnanhai, il quartier generale del potere di Pechino. Ministri che spariscono dalla scena pubblica e vengono rimossi, purghe all’interno della leadership militare, e ieri la morte di Li Keqiang, 68 anni, ex premier che era andato in pensione lo scorso marzo. Secondo i media cinesi Li ha avuto un infarto ieri, dieci minuti dopo la mezzanotte, mentre si trovava a Shanghai. Li era il volto di un pezzo di leadership cinese che non esiste più: era uno degli ultimi a non essere parte del cerchio magico di Xi Jinping, un fine economista e un riformista, una volta considerato una possibile alternativa per la leadership, ma già da qualche tempo era stato estromesso dalle funzioni pubbliche.