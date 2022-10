Dall'impero Ming a Xi Jinping. Così la Cina mette in scena il potere assoluto

Il mondo ha assistito a una strana scena in conclusione del XX Congresso del Partito comunista cinese. In diretta tv. Nel grande salone dell’Assemblea del popolo erano stati appena fatti entrare giornalisti, fotografi e telecamere. Xi Jinping aveva appena finito di pronunciare il discorso conclusivo. Si sono visti due robusti inservienti chiedere all’uomo seduto alla sinistra di Xi Jinping di alzarsi e abbandonare la sala, indicandogli l’uscita dal palco. Li aveva chiamati Xi in persona. Quell’uomo si chiama Hu Jintao, è l’immediato predecessore di Xi Jinping, per i dieci anni precedenti i due mandati quinquennali dell’attuale leader massimo della Cina era stato lui a cumulare le cariche di presidente del paese, segretario del partito che comanda il paese, presidente della commissione militare del Partito, la carica più importante di tutte in una Cina dove, come diceva il vecchio Mao, “il potere nasce dalla canna del fucile”.

