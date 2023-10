Il miracolo del popolo ebraico è essere sopravvissuto, celebrando la vita

La carneficina perpetrata dai terroristi di Hamas non distruggerà Israele. Rappresenta invece l’ennesima puntata della storia del popolo ebraico, che ha sviluppato una straordinaria capacità di elaborare questi lutti e continuare ad andare avanti. Più forte

La carneficina perpetrata dai terroristi di Hamas non distruggerà Israele, rappresenta invece l’ennesima puntata della storia del popolo ebraico. Un popolo che ha sviluppato una straordinaria capacità di elaborare questi lutti e continuare a celebrare la vita. Nei 3500 anni, costellati di persecuzioni, l’elemento anomalo, il miracolo se volete, non è che il popolo ebraico sia stato oggetto di numerosissimi tentativi di sterminio. L’antico Egitto ha schiavizzato il popolo ebraico e Amalek lo ha attaccato nel deserto. Il regno degli ebrei è stato sconfitto dai babilonesi, che hanno distrutto il Tempio a Gerusalemme, ma gli ebrei sono tornati e lo hanno ricostruito. Gli ellenisti hanno combattuto strenuamente il mondo ebraico. Gli ebrei hanno perso contro i romani, che esasperati dalla tenacia della resistenza ebraica hanno distrutto il secondo Tempio e disperso gli ebrei in tutto l’impero. Eppure, prima o poi, tutti i popoli dell’antichità sono stati sconfitti militarmente e assoggettati dal vincitore di turno o più lentamente sono scomparsi culturalmente.