"Io sto con Israele, ne sostengo il diritto a esistere e a vivere in sicurezza", ci scrive Carfagna

"Auspico che il sostegno della comunità internazionale resti forte e chiaro anche quando Israele risponderà al massacro che sta subendo". La deputata e presidente di Azione aderisce all'appello del Foglio

"Io sto con Israele, ne sostengo il diritto a esistere, a vivere in sicurezza, a difendere il suo popolo. Sto con Israele sempre e da sempre, e per questo aderisco convintamente all’appello del Foglio, auspicando che il sostegno della comunità internazionale resti forte e chiaro anche quando Israele risponderà al massacro che sta subendo. Perché troppe volte abbiamo assistito all’unità di fronte alle commemorazioni per gli stermini passati ma anche a tanti, troppi, distinguo di fronte agli attentati terroristici dei giorni nostri. Adesso basta: se ancora ce ne fosse bisogno, le immagini di queste ore dimostrano che da un lato ci sono vita, libertà, democrazia e dall’altro non martiri della libertà, ma bestie disumane. Ricordiamocelo sempre".