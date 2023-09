Il governo si rassegni: anche sui migranti, Olaf Scholz ci aiuta più di Viktor Orbán

I ministri dell'Interno europei riuniti in Consiglio dovrebbero riuscire a sbloccare lo stallo sul nuovo Patto su migrazione e asilo. Anche grazie all'aiuto della Germania

I ministri dell’Interno dell’Unione europea oggi dovrebbero riuscire a sbloccare lo stallo sui negoziati sul nuovo Patto su migrazione e asilo, dopo che il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha deciso di sconfessare il suo ministro degli Esteri, la verde Annalena Baerbock, troppo attenta al rispetto dei diritti dei richiedenti asilo. Finora la Germania aveva rifiutato di dare il via libera al “regolamento crisi” – uno dei pilastri del Patto migratorio – che prevede una serie di deroghe per i paesi in caso di afflusso straordinario.