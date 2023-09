La borsa di Gucci e la cronica inazione dell'Onu sulla Corea del nord

Ieri il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ha detto che se la Russia fornirà tecnologia per il suo programma nucleare alla Corea del nord in cambio di armamenti, questo sarà una “diretta provocazione” contro la Corea del sud che avrà delle conseguenze. “E’ paradossale”, ha detto Yoon, “che un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’organo incaricato di essere il guardiano ultimo della pace nel mondo, faccia la guerra invadendo un’altra nazione sovrana e riceva armi e munizioni da un regime che vìola palesemente le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu”. Per un paese come la Corea del sud, ancora tecnicamente in guerra con il Nord, l’alleanza tra Mosca e Pyongyang è un problema concreto, immediato: secondo l’intelligence sudcoreana, ci sono pochi elementi di armamenti atomici e missilistici che mancano alla Corea del nord, e se la Russia decidesse di fornirglieli l’equilibrio dell’intera regione cambierebbe. Ma la situazione nordcoreana è molto simbolica, perfettamente rappresentativa dello stallo internazionale: da anni ormai nessuna azione contro il regime di Pyongyang può essere intrapresa a livello Onu perché sistematicamente bloccata da Russia e Cina.

