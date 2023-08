L'omicidio di Villavicencio, l'ombra di Correa e le promesse dei candidati. Domani il voto in Ecuador

Centomila tra poliziotti e soldati sono stati mobilitati per la sicurezza delle elezioni che si terranno domani in Ecuador. L’assassinio del candidato che si batteva contro la corruzione, il giornalista Fernando Villavicencio, durante un comizio ha acceso l’interesse mondiale per questo voto, ma ha anche portato al massimo la preoccupazione per la crescente violenza dei gruppi criminali che operano nel paese. Secondo Diana Atamaint, presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne), “garantire la vita degli elettori” sarà il primo obiettivo, e verrà dopo il “salvaguardare il diritto di voto di tutti”.

