L'omicidio di Villavicencio, candidato alla presidenza dell'Ecuador

Il presidente Guillermo Lasso ha decretato 60 giorni di stato di emergenza, ma dice che le elezioni si faranno comunque. “Per la sua memoria e per la sua lotta, vi assicuro che questo crimine non resterà impunito”, ha promesso. Sospese le campagne elettorali di tutti gli avversari per solidarietà alla vittima

Fernando Villavicencio, candidato alla presidenza dell’Ecuador alle elezioni del prossimo 20 agosto per il centrista Movimiento Construye, aveva dovuto nascondersi nella giungla per sottrarsi alla persecuzione del regime di Rafael Correa. E’ stato assassinato con tre colpi d’arma da fuoco a Quito dopo un comizio. Sindacalista, giornalista e politico, Villavicencio aveva 59 anni e la sua popolarità era aumentata in seguito alle sue denunce su scandali come quelli delle tangenti del colosso delle costruzioni brasiliano Odebrecht, delle irregolarità nella costruzione della centrale idroelettrica Coca Codo Sinclair e negli affari a Petroecuador. Nei sondaggi si trovava tra il 6 e il 17 per cento, ed essendo in crescita poteva aspirare al ballottaggio, per cui sono in corsa anche i favoriti Luisa González, del movimento Revolución Ciudadana dell’ex presidente chavista Rafael Correa (tra il 23 e il 40 per cento delle intenzioni di voto) e l’ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, del partito di centro-sinistra Avanza (tra il 6 e il 20).