Le facce nuove dell'America latina che teme un'unica cosa: gli eserciti

I populisti latinoamericani ora puntano al potere. Si potrebbe obiettare, non a torto: ce l’hanno già. Ma non ci sono limiti a una concezione della vita pubblica dominata dalla passione e dalla pretesa di unanimità. Al sogno dell’alchimia magica, della Nazione organica, che vede il “popolo” armonico come il corpo umano. Senza fratture, senza minoranze, senza conflitto. Con la comunità posta al di sopra dell’individuo e delle sue libertà. Al populismo insomma (secondo la declinazione del professor Loris Zanatta). C’entra il fatto che, nel mondo, una vittima di Covid su quattro è latinoamericana. C’entrano la paura, il caos, il disastro economico e sociale. Il Perù è ingovernabile, il Brasile “in bancarotta” (parola del presidente), il Venezuela in un dramma congelato, in Cile c’è stata una rivoluzione, in Ecuador l’austerity e le proteste, in Bolivia è successo di tutto, in Guatemala hanno assaltato e dato fuoco al Parlamento. Una banalità: gli sconvolgimenti economici modificano spesso gli assetti politici. Può accadere ovunque, in America latina è solo un po’ più visibile, rapido, estremo. Nella prima puntata di “El candidato”, una serie spionistica su Prime Video che segue la vita di due agenti della Cia a Città del Messico, c’è una scena in cui la protagonista Isa e il sindaco Lalo sono a un party in un museo d’arte contemporanea. Vicino a loro, un gruppo di persone chiacchiera con il calice in mano. Nel bisbiglio generale si distingue una voce di signora: “Non sentite anche voi questa atmosfera creativa e terrificante che ci circonda, non pare anche a voi di essere nella Repubblica di Weimar?”. Il presagio apocalittico viene particolarmente bene a queste latitudini, nella culla del realismo magico (in quel caso sarebbe scoppiata una guerra del narcotraffico che sconvolge il paese).

