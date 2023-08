I vicini africani del Niger promettono la guerra, i golpisti di uccidere il presidente. La via americana

Giovedì sera, quando è finito il vertice degli stati dell’Africa occidentale (Ecowas), nel comunicato era scritto: “Ordiniamo il dispiegamento della forze in standby – cioè pronte a intervenire in qualsiasi momento – per ripristinare l’ordine costituzionale nella Repubblica del Niger”. E’ la minaccia più precisa formulata finora di un intervento armato contro i golpisti. E’ stata presa nonostante un ricatto: durante la riunione a porte chiuse, il generale della giunta nigerina Moussa Salaou Barmou ha chiamato l’Amministrazione americana e ha minacciato di uccidere il presidente democraticamente eletto, Mohamed Bazoum, appena dei soldati stranieri avessero varcato il confine con l’obiettivo di reinsediarlo al potere. Il generale Barmou e Washington stanno parlando spesso negli ultimi giorni in cui le posizioni degli alleati di Bazoum – sia africani sia internazionali – su come trovare una soluzione alla crisi sembrano essersi allontanate molto le une dalle altre.

