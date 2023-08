Perché la giunta birmana grazia parzialmente Aung San Suu Kyi. C'entrano una statua e la Cina

Il diavolo e la Signora: così si potrebbero definire i due protagonisti della tragedia birmana. Il diavolo è Min Aung Hlaing, il generale che ha preso il potere nel febbraio 2021 e ha nuovamente trasformato il paese in un inferno. La Signora è Aung San Suu Kyi, la donna che cercava di trasformare il paese in una democrazia prima di essere nuovamente arrestata nel mattino di quel primo febbraio. In seguito a una serie di processi farsa è stata condannata a 33 anni di carcere per 19 accuse che sembrano frutto di un tribunale dell’assurdo. Il diavolo si è nuovamente fatto beffe della Signora e del mondo martedì 1° agosto. “Il presidente dello State Administration Council ha graziato la Signora Aung San Suu Kyi” è stato il grottesco comunicato della giunta. La pena ridotta di sei anni. Ad Aung San Suu Kyi, 78 anni, ne restano da scontare 27. Lo stesso giorno è stato “graziato” parzialmente Win Myint, presidente democraticamente eletto e arrestato al momento del golpe. Annunciata anche l’amnistia per oltre settemila prigionieri, ma non si sa quanti di loro facciano parte dei 20 mila prigionieri politici arrestati dal 2021, anzi, com’è accaduto in passato, liberare detenuti per crimini comuni, servirebbe a far spazio a nuovi oppositori. Ipotesi da non escludere, considerando che la giunta ha annunciato l’estensione dello stato d’emergenza di altri sei mesi.

