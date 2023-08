Cosa fanno gli oligarchi russi durante la guerra

Dopo cinquecentoventitré giorni di attacchi, la Russia è ancora in grado di colpire e ieri mattina ha lanciato due missili contro Kryvyi Rih, che tra le varie peculiarità e primati (è la città più lunga d’Europa), è anche il luogo di nascita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I missili hanno centrato un edificio scolastico e un condominio in cui non si svolgeva niente di diverso dalle comuni attività quotidiane, nulla di militare, solo le mansioni mattutine della vita civile. I feriti sono più di quaranta, i morti cinque, tra le fiamme e le macerie si cercano superstiti e non. La capacità di Mosca di colpire non si è ridotta: lancia, ferisce e uccide, ha una preferenza per gli snodi delle attività economiche, come i porti, per le infrastrutture energetiche, come le centrali elettriche, e ormai i condomini colpiti riempiono una lista che si allunga ricordando come questa non sia una guerra per prendere l’Ucraina, ma una guerra contro gli ucraini. E il Cremlino non ha intenzione di fermarsi. Ha la convinzione che più sarà lunga più il tempo, che non tradisce mai i russi, così pensano al Cremlino, sarà d’aiuto. E poi ci sono le ragioni pratiche che spingono Vladimir Putin a pensare di potersi ancora permettere la guerra, come un sistema di potere fatto per autoalimentarsi, anche quando appare indolenzito, esautorato. Il sito di inchiesta Proekt, che ha svolto indagini su Putin, ricostruendo la carriera, gli amori e le ville, è andato a studiare cosa fanno gli oligarchi durante la guerra. E ha trovato una risposta: collaborano.

