Gli irredimibili baschi: l'indipendentismo al centro del dibattito pubblico spagnolo

Uno spettro si aggira per la Spagna. Mai come in quest’anno di scadenze elettorali è tempo di fare i conti col passato, con l’età del terrorismo. Che qui significa soprattutto Eta. Acronimo di Euskadi ta Askatasuna, tradotto in italiano: “Paesi Baschi e libertà”. E con la sua eredità politica, ideologica, perfino culturale. Una storia lunga e frastagliata anche nelle denominazioni che oggi si incarna in Euskal Herria Bildu, cioè “Paesi Baschi Uniti”, una coalizione di partiti indipendentisti di solito definita soltanto Bildu o anche EH Bildu. Il Tribunale costituzionale ha legalizzato la coalizione nel 2011. Con una maggioranza risicata, sei voti contro cinque. Ma Bildu è parecchio radicato nei Paesi Baschi e nella vicina Navarra dove riscuote, eccome, consenso. Nelle elezioni amministrative dello scorso 28 maggio è stato lo schieramento più votato, a spese del Partido Nacionalista Vasco, finora egemone da quelle parti. Attraverso Bildu, dunque, il fantasma dell’Eta è tornato protagonista del discorso pubblico in Spagna. Delle controversie elettorali e non solo. Una polemica infinita che attraversa il dolore delle vittime e delle famiglie.

