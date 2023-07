Le proposte di Borrell per l'Ucraina delineano un negoziato complicato

Oggi la prima discussione sugli impegni di sicurezza per Kyiv: sul tavolo un fondo da 20 miliardi per armare gli ucraini. Resta da sciogliere l'opposizione di Orbán

Un fondo apposito per armare l’Ucraina da 20 miliardi di euro fino al 2027 e una missione di politica di sicurezza e difesa comune sul territorio ucraino per addestrare l’esercito di Kyiv: i ministri degli Esteri dell’Unione europea oggi inizieranno a discutere degli impegni di sicurezza di lungo periodo promessi a Kyiv dalla dichiarazione del G7 adottata durante il vertice della Nato a Vilnius. Un documento preparato dal Servizio di azione esterna di Josep Borrell traccia i contorni di quello che si annuncia come un negoziato complicato tra i ventisette. Due delle proposte – il fondo da 20 miliardi e la presenza di addestratori europei in Ucraina – dovrebbero dimostrare che l’Ue fa sul serio sulle garanzie di sicurezza.