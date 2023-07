È caduto il governo Rutte

Divergenze sui migranti, il (duro) premier olandese cede. Incertezze per l’Ue e un problema per Meloni

I Paesi Bassi entrano in terra incognita, dopo che il governo di Mark Rutte è caduto sui migranti. Il primo ministro liberale voleva introdurre regole molto più strette per i ricongiungimenti familiari di chi ha ottenuto l’asilo. Due dei suoi partner di coalizione, i liberali di sinistra dei D66 e il partito dell’Unione cristiana, si sono opposti. Una riunione di crisi nel pomeriggio con i partner di governo, dove è stata discussa una proposta di compromesso per introdurre un freno di emergenza sui ricongiungimenti che avrebbe creato rifugiati di “serie A” e rifugiati di “serie B”, non ha permesso di superare lo stallo.

Le domande di asilo quest’anno supereranno quota 76 mila, ben oltre il record del 2015 durante la crisi dei rifugiati siriani. Da mesi il governo Rutte spiega che la capacità di accoglienza è esaurita. Per limitare il numero di ingressi il suo partito liberale Vvd, sostenuto dai cristiano-democratici della Cda, aveva proposto due anni prima di poter procedere ai ricongiungimenti familiari. I D66 e l’Unione cristiana si sono dichiarati contrari perché questo costituirebbe una violazione del diritto internazionale. Rutte, conosciuto per la sua capacità di sopravvivenza che gli ha permesso di restare al potere per tredici anni alla testa di quattro governi, ha così rinunciato.

È probabile che i Paesi Bassi vadano al voto in autunno in un contesto politico destabilizzante anche per l’Ue. Alle elezioni provinciali di primavera è arrivato in testa un nuovo partito populista, quello degli agricoltori-cittadini, sull’onda delle proteste del mondo rurale contro le regole ambientali europee. Il tema migranti tornerà a essere esplosivo, con un paradosso: Rutte ha aderito alla filosofia di Giorgia Meloni sulla necessità di bloccare i movimenti primari per risolvere il problema delle migrazioni secondarie. Alla fine è caduto perché la politica di Meloni non ha dato risultati.