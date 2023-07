Ecco di cosa ha bisogno un'Unione europea a 35. Il vertice dell'Amigo

Spaccatura sulle politiche migratorie, conferma del sostegno all’Ucraina e accordo sulla riduzione dei rischi dalla Cina: il Consiglio europeo che si è chiuso ieri non entrerà nella storia come il vertice della svolta per l’Unione europea. Presi in ostaggio dai primi ministri di Polonia e Ungheria, i capi di stato e di governo dei ventisette hanno discusso per ore di un’intesa che era stata raggiunta a maggioranza qualificata dai loro ministri dell’Interno sul nuovo Patto su migrazione e asilo. Alla fine il polacco Mateusz Morawiecki e l’ungherese Viktor Orbán hanno confermato il loro veto su due paragrafi delle conclusioni sulle politiche migratorie, perché non accettano la solidarietà obbligatoria. I due sono usciti dal vertice sconfitti e ancor più isolati per i loro capricci sovranisti. Gli altri leader hanno semplicemente fatto spallucce per dire “ce ne infischiamo, noi andiamo avanti per la nostra strada”. Pazienza. In realtà, la riunione più importante per il futuro dell’Ue non si è tenuta nell’Europa Building, la sede del Consiglio europeo. L’incontro chiave c’è stato prima dell’inizio del vertice, all’Hotel Amigo nel centro di Bruxelles. Lì i leader di Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Romania, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo e Svezia hanno iniziato a parlare di come riformare l’Ue per quando ci saranno 35 stati membri. Ucraina compresa.

