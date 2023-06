Il più grande gruppo industriale del Pakistan è il suo esercito

La grande battaglia tra Imran Khan e i generali è di fatto già rientrata e la politica pachistana tutta, compreso Imran, si affanna a dichiarare eterno amore all’esercito. Che da sempre governa il paese, con un colpo di stato o, più spesso, manovrando i politici di turno. Non soltanto in virtù di cannoni e fucili, ma anche e soprattutto perché detiene le chiavi del vero potere: quello economico. L’esercito è difatti il gruppo industriale più grande del Pakistan, una multinazionale con un fatturato da 26,5 miliardi di dollari e circa tre milioni di persone a libro paga. Una multinazionale che, nonostante la crisi economica, cresce di un buon 20 per cento annuo e che gestisce progetti commerciali e operazioni finanziarie in tutto il paese per un totale che ammonta al 10 per cento circa del pil: il che la rende sotto questo aspetto e in proporzione, la multinazionale più ricca del mondo. Più ricca dei multimiliardari gruppi della porta accanto, gli indiani Ambani o Adani, e anche più ricca della maggior parte dei gruppi occidentali o cinesi. Si tratta della benemerita quanto misconosciuta all’estero Fauji Foundation, fondata nel 1954 dall’allora capo dell’esercito generale Ayub Khan e dal segretario alla Difesa Iskandar Mirza, cioè, in parole povere, dall’esercito pakistano. Che non sarà, come sostengono i suoi generali, l’esercito più forte del mondo visto che documenti alla mano non ha mai vinto una guerra, ma che di certo è l’esercito più ricco del mondo. Tanto da giustificare la vecchia ma sempre attuale battuta: tutte le nazioni hanno un esercito mentre, in Pakistan, è l’esercito a possedere una nazione.

