Cosa è andato storto tra Imran Khan e l'onnipotente esercito pachistano

“La situazione è grave ma non seria”, avrebbe commentato Ennio Flaiano a proposito degli ultimi sviluppi della infinita telenovela che è la politica pachistana. E gli ultimi fatti non fanno eccezione. Due giorni fa l’ex premier Imran Khan, tredici mesi dopo essere stato sfiduciato dal Parlamento e rimosso dall’incarico, è stato arrestato per aver venduto, intascandone i proventi, doni ricevuti nel suo ruolo di primo ministro e per aver favorito, dietro lauto compenso, un miliardario imprenditore indagato per riciclaggio dalle autorità britanniche. Khan è stato arrestato dal National Accountability Bureau (Nab) negli uffici dell’Alta corte di Islamabad, dove si trovava per comparire davanti ai giudici per un altro caso, e portato via in mezzo a una cinquantina di militari che lo hanno, secondo i suoi sostenitori, “strattonato e spinto”. Ieri però l’Alta corte si è espressa, e ha dichiarato l’arresto di Khan da parte del Nab illegale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE